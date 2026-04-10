Keine guten News von Mercedes-Benz. Ein deutliches Minus in China bei den Verkäufen hat erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Wie könnte Mercedes den Rückgang im wichtigsten Automarkt der Welt stoppen?Mercedes-Benz verkaufte im ersten Quartal 499.700 Autos und Vans. Minus sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Allen voran in China hat Mercedes-Benz nach wie vor zu kämpfen. Die Verkäufe gingen um 27 Prozent in die Knie. Der Markt sei "durch Modellzykluseffekte, makroökonomische Unsicherheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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