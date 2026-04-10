Die Aktien von Elmos Semiconductor steigen vor dem Wochenende auf ein neues Allzeithoch. Damit setzt sich die seit Mitte Dezember laufende Rally fort. Zuvor hatten die Titel im Bereich zwischen etwa 130 und 150 Euro unter teils deutlichen Schwankungen konsolidiert. Das Unternehmen hat sich von einem kapitalintensiven Chipproduzenten zu einem cashstarken Automotive-Chip-Entwickler gewandelt - und gilt mittlerweile als Übernahmekandidat.AKTIONÄR-Leser wissen: Elmos ist kein gewöhnlicher Halbleiterhersteller. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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