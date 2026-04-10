DHL Express Norwegen ist eine Partnerschaft mit dem dänischen Anbieter von Ladelösungen Spirii eingegangen. Ziel ist es, die Ladeinfrastruktur für die Elektro-Fahrzeugflotte von DHL in Norwegen zu optimieren. Im Rahmen der Partnerschaft hat DHL Express Norway seine bestehende Depot-Ladeinfrastruktur vollständig auf die Plattform von Spirii migriert. Ziel ist es, die tägliche Einsatzfähigkeit der elektrifizierten Flotte zuverlässig sicherzustellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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