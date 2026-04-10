© Foto: Joan Cros - picture alliance / NurPhotoSpaceX rüstet eine neue Chipfabrik auf. Trotz Milliardenverlusten treibt Elon Musk die Strategie voran - und plant den nächsten großen Schritt.Der Raumfahrtkonzern SpaceX hat mit der Installation von Anlagen in seiner neuen Chip-Verpackungsfabrik im texanischen Bastrop begonnen. Das berichten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Die Produktion soll noch vor Jahresende anlaufen, auch wenn sich der Zeitplan zuletzt verzögert hat. In der Anlage will das Unternehmen Hochfrequenz-Chips verpacken, die unter anderem im Satelliteninternet-System Starlink eingesetzt werden. Bislang übernimmt ein externer Partner diese Aufgabe. Künftig will SpaceX zumindest Teile der …Den vollständigen Artikel lesen
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