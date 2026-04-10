Software-Panik | TSMC: Umsatzplus, Porsche: Absatzschwäche und Mercedes
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|Software-Panik | TSMC: Umsatzplus, Porsche: Absatzschwäche und Mercedes
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|Mercedes-Benz-Experte: "China ist zum Albtraum aller deutschen Autobauer geworden"
|Keine guten News von Mercedes-Benz. Ein deutliches Minus in China bei den Verkäufen hat erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Wie könnte Mercedes den Rückgang im wichtigsten Automarkt der Welt stoppen?Mercedes-Benz...
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|11:23
|Absatz-Alarm bei Autobauern: China-Schock, Absatzfrust: Was bei Porsche und Mercedes schiefläuft
|© Foto: OpenAIPorsche rutscht bei den Auslieferungen kräftig ab, Mercedes schwächelt ebenfalls. Vor allem China wird für die deutschen Autobauer immer mehr zum Problem.Die Auslieferungen der Porsche...
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|Technik Museum Speyer verlängert Sonderausstellung mit Fokus auf Mercedes-Benz Unimog
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|Mercedes-Benz-Aktie: Kriegt sie jetzt die Kurve?
|Die Mercedes-Benz-Aktie erlebte in den letzten zwei Wochen wieder einen leichten Aufschwung. Können die jüngsten Absatzzahlen dem Stuttgarter Autobauer weiteren Schwung geben und wie sollten Anleger...
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|12:48
|Minus von 15 Prozent: Porsche verkauft deutlich weniger Autos
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|Software-Panik | TSMC: Umsatzplus, Porsche: Absatzschwäche und Mercedes
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|11:45
|Porsche News: zweistelliger Absatzrückgang in allen Regionen zum Jahresauftakt 2026
|STUTTGART (IT-Times) - Der schwäbische Sportwagenhersteller Porsche AG hat heute seine Auslieferungsergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und einen Absatzrückgang verzeichnet. Porsche...
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|11:21
|Porsche-Absatz bricht ein - E-Cayenne soll Auto-Marke retten
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|12:34
|TSMC: Umsatz steigt im März 2026 um 45,2 %
|12:10
|TSMC-Aktie: Geht da noch mehr?
|Die TSMC-Aktie setzt am Freitagmorgen mit einem Kursgewinn von über +2% ihren Aufwärtstrend der letzten Tage fort und nähert sich ihrem Allzeithoch bei 329 €. Was begeistert Anleger am größten Chipauftragsfertiger...
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|11:58
|Aletheia Capital hebt Kursziel für Taiwan Semiconductor wegen Kapazitätserweiterung an
|11:54
|Aletheia Capital raises Taiwan Semi stock price target on capacity expansion
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|Software-Panik | TSMC: Umsatzplus, Porsche: Absatzschwäche und Mercedes
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