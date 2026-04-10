Aktienmärkte zum Wochenschluss richtungslos

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenschluss weitgehend unverändert. Der DAX bewegt sich am Freitagvormittag nahe dem Vortagsniveau, auch der Euro Stoxx 50 verzeichnet nur geringe Veränderungen. Die US-Indizes liegen im vorbörslichen Handel leicht im Minus und liefern keine klaren Impulse. In Asien schloss der Nikkei 225 hingegen mit einem leichten Plus.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht am Freitag die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Die zuletzt vereinbarte Waffenruhe sorgt am Rohstoffmarkt bislang für Entspannung, auch wenn sie als fragil gilt. Entsprechend bleiben die Ölpreise unter der psychologisch wichtigen Dreistelligkeit, was Inflationssorgen vorerst dämpft. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhalten die für das Wochenende avisierten Gespräche zwischen den Konfliktparteien unter internationaler Vermittlung, denen Marktteilnehmer hohe Signalwirkung beimessen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Im Fokus der Anleger steht am Freitag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Das Papier zeigt eine deutliche Aufwärtsbewegung bei erhöhtem Handelsvolumen. Auslöser sind die am Morgen veröffentlichten Umsatzzahlen für das erste Quartal: TSMC steigerte die Erlöse deutlich stärker als vom Markt erwartet. Besonders das März-Geschäft erwies sich als außergewöhnlich dynamisch, was als Hinweis auf eine weiterhin robuste Nachfrage nach Hochleistungschips gilt. Die Zahlen gelten über das Unternehmen hinaus als Gradmesser für den globalen Technologiesektor. Dass sich das KI-getriebene Wachstum trotz geopolitischer Belastungen bislang kaum abschwächt, sorgt für Rückenwind bei Halbleiterwerten weltweit. Investoren werten die Entwicklung als Zeichen, dass die Investitionsbereitschaft großer Tech-Konzerne intakt bleibt.
Die Porsche-Aktie gerät am Freitag unter leichten Druck. Auslöser sind rückläufige Auslieferungen im ersten Quartal, vor allem in China und Nordamerika. Belastend wirkten das Auslaufen von Cayman und Boxster mit Verbrenner sowie der Wegfall von E-Auto-Steuervorteilen in den USA. Positive Impulse kommen vom 911 und vom deutschen Heimatmarkt, reichen jedoch nicht aus, um die globale Absatzschwäche zu kompensieren. Der Fokus der Anleger richtet sich nun auf den für den Sommer geplanten Start des elektrischen Cayenne, der neue Dynamik bringen soll.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX
|Bear
|UN3WLZ
|7,77
|24502,709442 Punkte
|34,25
|Open End
|DAX
|Bear
|UN3WM2
|8,15
|24532,676064 Punkte
|32,38
|Open End
|SAP SE
|Bull
|UN6K1T
|3,26
|107,172925 EUR
|4,22
|Open End
|X-DAX
|Bull
|UN0LLV
|12,66
|22589,080871 Punkte
|18,41
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WJA
|5,90
|23293,122136 Punkte
|38,33
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2026; 11:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Applied Materials Inc.
|Call
|UN2B32
|3,40
|400,00 USD
|5,62
|17.06.2026
|Evonik Industries AG
|Call
|UG7KNG
|1,31
|18,00 EUR
|5,63
|23.12.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN4Y3R
|2,32
|160,00 USD
|4,22
|16.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|UG7ND9
|3,86
|230,00 USD
|3,35
|16.06.2027
|Siemens Energy AG
|Call
|UN6NBS
|3,91
|170,00 EUR
|2,6
|16.06.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2026; 11:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Amazon.com Inc.
|Long
|HD2RW4
|8,15
|155,807977 USD
|3
|Open End
|Alibaba Group Holding Ltd. ADR
|Long
|UG5CZ9
|1,24
|106,42472 USD
|6
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN6R6X
|1,10
|26085,514417 Punkte
|25
|Open End
|DAX
|Long
|UN6NGT
|5,88
|23016,573951 Punkte
|30
|Open End
|Safran S.A.
|Long
|UN2NB7
|6,61
|263,381621 EUR
|6
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 10.04.2026; 11:30 Uhr;
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