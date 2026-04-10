Live im DAX: Unterstützung, Widerstand und ein aggressiver Entry

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In diesem Livetrading zur DAX-Eröffnung analysieren wir gemeinsam den Markt direkt zum Handelsstart und zeigen, welche Kursmarken, Unterstützungen und Widerstände für den Vormittag entscheidend sind. Dabei schauen wir auf den Wochenchart, den Tageschart und die kurzfristigen Intraday-Strukturen, um mögliche Szenarien für Long- und Short-Trades einzuordnen. Besonders im Fokus stehen das Gap, die Reaktion an wichtigen Tiefs sowie die Frage, ob der Markt eher Stärke zeigt oder weiter zur Schwäche neigt.

Außerdem geben wir euch einen Einblick in unser konkretes Vorgehen im Trading: Wie entsteht ein Setup, wann ist ein Einstieg sinnvoll und wann bewusst nicht? Wir erklären live, warum Geduld, Struktur und ein klar definiertes Risiko wichtiger sind als hektisches Klicken. Gerade im Scalping und kurzfristigen DAX-Handel ist es entscheidend, nicht jeder Bewegung hinterherzulaufen, sondern nur dann aktiv zu werden, wenn der Markt wirklich ein sauberes Signal liefert.

Zum Schluss zeigen wir euch einen echten Live-Trade inklusive Gedanken zum Entry, Stop-Loss und zur Handelsidee dahinter. Nicht jeder Trade endet im Gewinn - und genau das gehört zum professionellen Trading dazu. Dieses Video soll euch nicht nur unterhalten, sondern vor allem zeigen, wie wichtig Disziplin, Risikomanagement und ein klarer Handelsplan im aktiven DAX-Trading sind.

Ab nächster Woche live interaktiv dabei sein:

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