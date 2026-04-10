Nach dem schwachen 2026-Ausblick halten etliche Analysten an Adidas fest. Für den DAX-Titel bleibt jetzt entscheidend, ob der Konzern Nike im Running weiter Marktanteile abnimmt - und Anleger sollten nun genau auf die weitere Entwicklung des Charts achten! Adidas meldete für 2025 Rekordumsatz von 24,8 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 2,056 Milliarden Euro. Für 2026 peilt der Konzern trotz rund 400 Millionen Euro Gegenwind aus Zöllen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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