Die TSMC-Aktie setzt am Freitagmorgen mit einem Kursgewinn von über +2% ihren Aufwärtstrend der letzten Tage fort und nähert sich ihrem Allzeithoch bei 329 €. Was begeistert Anleger am größten Chipauftragsfertiger der Welt? Sehr starke Wachstumsdynamik Es sind überraschend gute Umsatzzahlen, die TSMC heute Morgen vorlegte. Im März stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um atemberaubende 45%. Auch im gesamten ersten Quartal 2026 kletterte der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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