NEO ist eine Blockchain-Plattform für Smart Contracts und dezentrale Anwendungen. Dieser Coin wird häufig als eine Art chinesisches Ethereum bezeichnet, da es sich ebenfalls um eine Smart-Contract- und dApp-Blockchain handelt. Im Netzwerk übernimmt NEO vor allem die Governance-Funktion, während GAS für Gebühren und die Nutzung des Ökosystems eingesetzt wird. Charttechnisch spitzt sich die Lage nun zu, denn NEO/USD arbeitet sich nach -42% vom Januarhochpunkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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