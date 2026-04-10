Die Lumentum-Aktie ist nach wie vor nicht zu stoppen. In den letzten zwölf Monaten schoss der Kurs des Photonikspezialisten um sage und schreibe +1.540% in die Höhe und auch am Freitagmorgen klettert der Tech-Titel mit einem Plus von +5% auf ein neues Allzeithoch. Was gibt der Lumentum-Aktie weiterhin Rückenwind und sollten Anleger jetzt überhaupt noch investieren? Ein Interview gibt neuen Schwung Weiteren Schwung erhält die Lumentum-Aktie heute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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