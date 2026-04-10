Nach Rekordbewertung und Milliardenfinanzierung bereitet sich der ChatGPT-Entwickler auf einen möglichen IPO vor - und setzt dabei auch auf starkes Interesse von Kleinanlegern. Wenn OpenAI an die Börse geht, sollen auch Fans profitieren. Der ChatGPT-Erfinder plant, einen Teil seiner Aktien im Rahmen des IPO für Privatanleger:innen zu reservieren. Das erklärte Finanzchefin Sarah Friar in einem Interview mit CNBC. Zwar hat das KI-Startup gerade erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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