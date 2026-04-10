© Foto: Dall-ETrotz hartnäckiger US-Inflation, welche die Hoffnung auf Zinssenkungen dämpft, zeigt sich der Kryptomarkt zum Wochenende überraschend widerstandsfähig.Bitcoin notiert am Freitagmittag rund 1 Prozent höher bei 71.744 US-Dollar. Ethereum steigt leicht auf 2.186 US-Dollar, während XRP um 0,5 Prozent auf 1,34 US-Dollar zulegt. Unter den größten Kryptowährungen führt Hyperliquid die Gewinnerliste an und gewinnt knapp 4 Prozent. Auf Wochensicht summiert sich das Plus des Tokens sogar auf 13 Prozent gefolgt von Bitcoin, der im selben Zeitraum um 7,3 Prozent zulegen konnte. Core-PCE-Daten: Inflation bleibt hartnäckig Der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator Core PCE Price Index stieg …Den vollständigen Artikel lesen
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