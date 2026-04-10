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EDGX startet erste In-Orbit-Demonstration seines KI-Computersystems auf SpaceX Transporter-16



10.04.2026 / 12:20 CET/CEST

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STERNA ist der KI-gestützte Edge-Computer von EDGX für Satelliten mit weltraumtauglicher Zuverlässigkeit.. BRÜSSEL, 10. April 2026 /PRNewswire/ -- Das belgische Raumfahrttechnologieunternehmen EDGX hat die erste In-Orbit-Demonstration von STERNA erfolgreich gestartet, einem KI-gestützten Edge-Computer für Satellitenkonstellationen an Bord der SpaceX-Mission Transporter-16. Mit nun zwei gehosteten Nutzlasten im Orbit ermöglicht EDGX die Datenverarbeitung in Echtzeit direkt im Weltraum, eine entscheidende Fähigkeit für Satellitenkonstellationen der nächsten Generation in kommerziellen, staatlichen und Verteidigungsanwendungen. Mit STERNA bringt das Unternehmen leistungsstarke NVIDIA-basierte Rechenleistung direkt an Bord von Satelliten, sodass Daten im Orbit analysiert werden können, anstatt sich allein auf bodengestützte Infrastruktur zu stützen. STERNA ist eine NVIDIA-gestützte Rechenplattform, die für den Betrieb leistungsintensiver Workloads direkt im Orbit entwickelt wurde. Ausgelegt auf die realen Bedingungen im Orbit, skaliert sie die Leistung dynamisch zwischen 10 W und 45 W und stellt so eine kontinuierliche Datenverarbeitung unter wechselnden Energie- und Temperaturbedingungen sicher. Das System ist auf langfristige Zuverlässigkeit ausgelegt und für eine angestrebte Betriebsdauer von sieben Jahren im Orbit konzipiert. Diese Neuigkeit ist ein wichtiger Meilenstein für Europas weltraumgestützte Recheninfrastruktur und folgt auf eine Seed-Finanzierungsrunde über 2,3 Millionen Euro im Juni 2025. Nick Destrycker, Geschäftsführer von EDGX, sagte dazu: "Dieser Start ist ein wichtiger Meilenstein für EDGX und für Europas Position im weltraumgestützten Computing. Indem wir leistungsstarke Rechenkapazität direkt in den Orbit bringen, ermöglichen wir Satelliten den Wandel von Plattformen zur Datenerfassung hin zu Systemen, die Entscheidungen in Echtzeit ermöglichen. Unser Fokus ist simpel: eine zuverlässige, skalierbare Recheninfrastruktur im Weltraum bereitzustellen, und diese Mission ist der erste Schritt dazu. Wir sind überzeugt, dass die nächste Phase der Raumfahrtindustrie durch Rechenleistung im Orbit geprägt sein wird. Diese Mission ist der erste Schritt beim Aufbau dieser Infrastruktur und macht Satelliten zu intelligenten, softwaredefinierten Systemen, die Daten dort verarbeiten können, wo sie entstehen." Indem EDGX Rechenleistung auf NVIDIA-Niveau in den Weltraum bringt, ermöglicht das Unternehmen eine neue Generation softwaredefinierter Satelliten, die fortschrittliche KI-Workloads direkt dort ausführen können, wo die Daten entstehen, von der Analyse von Erdbeobachtungsdaten bis hin zur Signalaufklärung in Echtzeit. Dies reduziert die Latenz, senkt den Bandbreitenbedarf und unterstützt schnellere Entscheidungen für Betreiber am Boden. Diese Fähigkeit beseitigt den traditionellen Engpass, große Rohdatensätze zur Verarbeitung zur Erde zu senden, und ermöglicht es Satellitenbetreibern, schnellere, effizientere und datengestützte Dienste bereitzustellen. In Verteidigungsszenarien zum Beispiel bedeutet dies einen echten Vorteil im Einsatz: Die Zeit zwischen Erkennung und Reaktion auf dem Gefechtsfeld wird verkürzt. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953056/STERNA.jpg

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