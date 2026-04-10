Hamburg (ots) -Eine engagierte Altenpflegerin, die langsam die Kontrolle verliert, steht im Zentrum des neuen "Nordlichter"-Spielfilm "Erinner mich an morgen" (Arbeitstitel), der aktuell in Niedersachsen gedreht wird. Die Pflegerin namens Lea (Stefanie Reinsperger) arbeitet auf einer Demenzstation und hilft ihren Patienten und Patientinnen mit fantasievollen Rollenspielen, verlorene Erinnerungen wieder erlebbar zu machen. Als die ungewöhnlich junge Hedda (Karoline Eichhorn) neu aufgenommen wird und in Lea Erinnerungen an ihre eigene Mutter wachruft, beginnt sie, berufliche Grenzen zu überschreiten. Trotz der wachsenden Sorge ihrer Chefin Sara (Idil Üner) und ihres Kollegen Samir (Danilo Kamperidis) steigert sich Lea immer tiefer in ihre selbst erschaffenen Wirklichkeiten hinein - bis sie nicht nur ihre Arbeit, sondern auch sich selbst zu verlieren droht.Das von Andrea Schütte (Tamtam Film) produzierte Drama entsteht bis Mitte Mai in Visselhövede. Regie führt Friedrich Tiedtke aus Eckernförde. Das Drehbuch schrieben der Hamburger Autor Manuel Ostwald gemeinsam mit Friedrich Tiedtke, Ida Åkerstrøm Knudsen und Stefanie Reinsperger. Kamera: Christiane Buchmann. Die Redaktion verantwortet Sabine Holtgreve (NDR).Mit dem Talentförderprogramm "Nordlichter" bieten der NDR, die MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und die nordmedia - Film und Medienförderung Niedersachsen/Bremen jungen Filmschaffenden die Chance, moderne und eigenwillige norddeutsche Genre-Geschichten zu erzählen. "Erinner mich an morgen" läuft voraussichtlich im Herbst 2026 im NDR Fernsehen sowie in der ARD Mediathek.Hinweis: Ein Foto zum Dreh finden Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6252957