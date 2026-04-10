Nach dem jüngsten Streik des Kabinenpersonals gibt es bei Lufthansa eine positive Tarifmeldung. Lufthansa City Airlines hat sich mit ver.di auf einen tariflichen Rahmen für das fliegende Personal verständigt. Das ist ein Fortschritt, betrifft aber nicht die zuletzt bestreikten Kabinenbeschäftigten der Kernmarke Lufthansa.Das Paket umfasst einen Vergütungstarifvertrag und einen Manteltarifvertrag. Geregelt werden damit Bezahlung, Einsatzbedingungen, betriebliche Altersvorsorge und eine ergebnisvariable ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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