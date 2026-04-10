Köln (ots) -Anlässlich der Pressekonferenz zur Spielzeit 2026/27 des WDR Sinfonieorchesters wurde heute, am 10. April, dessen neue Chefdirigentin Marie Jacquot offiziell im WDR Funkhaus vorgestellt. Mit der 1990 in Paris geborenen Französin ist es dem WDR gelungen, eine der gefragtesten Persönlichkeiten am Dirigentenpult für eine vorerst vierjährige Zusammenarbeit zu gewinnen."Gemeinsam mit dem WDR Sinfonieorchester ist es Marie Jacquot ein wichtiges Anliegen, Menschen zusammenzubringen", so WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau. "Diese Philosophie passt perfekt in die Zeit, die wir erleben. Unsere Welt dreht sich gefühlt immer schneller. Polarisierung, Konflikte und Krisen strömen von allen Seiten auf uns ein. In dieser Atmosphäre möchten wir als WDR Brücken schlagen und Zugehörigkeit und Heimatgefühl vermitteln."Programmatisch steht die künftige Chefdirigentin für große Vielseitigkeit und ein Repertoire von Joseph Haydn bis zu Auftragskompositionen. Werke von Bruckner oder Wagner finden ebenso Platz in ihren Konzertprogrammen wie Saint-Saëns und Poulenc, Prokofjew und Skrjabin sowie zeitgenössische Musik. Besonders wichtig ist Marie Jacquot, in ihren klug konzipierten Konzertprogrammen Bezüge zwischen einzelnen Werken und Komponisten sichtbar zu machen.Auf ihre neue Aufgabe freut sich Marie Jacquot schon: "Das WDR Sinfonieorchester vereint Qualität und Präzision mit Leidenschaft und einer ganz besonderen Freude am Risiko. Ich wünsche mir von Herzen, dass unsere Begeisterung für die Musik spürbar wird und sich auf das Publikum überträgt."Konzertprogramm 2026/2027Mit insgesamt 75 Konzerten bietet das WDR Sinfonieorchester in der Saison 2026/27 höchste musikalische Vielfalt. Das erste Highlight ist das Antrittskonzert von Marie Jacquot am 18. September 2026 in der Kölner Philharmonie. Dort wird sie neben Chopins Klavierkonzert Nr. 2 auch Augusta Holmés' "Androméde", Skrjabins "Poéme de l'extase" und Wagners Lohengrin-Ouvertüre dirigieren. Erstmals gastiert das erfolgreiche "Konzert mit der Maus" jetzt auch außerhalb von Nordrhein-Westfalen - mit Auftritten in Berlin und bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Weitere Gastspiele gibt das WDR Sinfonieorchester in Österreich, Belgien und in den Niederlanden.Außer der ReiheZudem realisiert das WDR Sinfonieorchester in der kommenden Saison zwei außergewöhnliche Projekte: Zum 25-jährigen Filmjubiläum von Der Herr der Ringe spielt das Orchester die Filmmusik live, während auf einer riesigen Leinwand der Film gezeigt wird - in der Kölner Lanxess Arena (19.12.) und in der Arena Oberhausen (20.12.). Darüber hinaus präsentiert das Orchester erstmals das "Classical Pride" - ein Konzert zum CSD mit queeren Klassikstars.Eine Vielzahl der Konzerte wird wieder digital verfügbar sein: über Livestreams, on demand in der ARD Mediathek und auf dem YouTube-Kanal "ARD Klassik".Näheres zu Marie Jacquot, ihren Konzerten sowie zum Programm des WDR Sinfonieorchesters finden Sie in der beigefügten Saisonbroschüre 2026/2027.Abos und KartenEinzelkarten für die Konzerte sind ab dem 29. April (12:00 Uhr) erhältlich. Abonnements ab sofort.Mehr Informationen zu Marie Jacquot, dem WDR Sinfonieorchester sowie dem Konzertprogramm 2026/2027 finden Sie hier: WDR Sinfonieorchester - Pressematerial (https://www1.wdr.de/orchester-und-chor/sinfonieorchester/sinfonieorchester-presse-100.html)Fotos finden Sie unter www.ard-foto.de.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6252981