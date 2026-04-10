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Philion SE: Insolvenzplan/Veröffentlichung Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2020/Zeitplan Erstellung Jahresabschlüsse



10.04.2026 / 13:15 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

Philion SE informiert über Zeitplan zur Veröffentlichung der ausstehenden Jahresabschlüsse 2021-2024 und veröffentlicht (vorläufige und ungeprüfte) Finanzkennzahlen für 2020

Über das Vermögen der Philion SE wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Der Insolvenzverwalter veröffentlicht heute ausgewählte vorläufige und ungeprüfte Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr zum 30.11.2020.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ergeben sich auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Finanzkennzahlen folgende Eckdaten:

Umsatz: 27.777,00 €

Ergebnis Jahresfehlbetrag 1.576.603,00 €

Bilanzsumme: 8.036.303,68 €

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag: 7.322.459,77 €

Diese Zahlen sind vorläufig. Sie basieren auf dem aktuellen Stand der internen Rechnungslegung und werden derzeit von einem Wirtschaftsprüfer geprüft. Änderungen im Zuge der weiteren Abschlussarbeiten sowie der Abschlussprüfung können daher nicht ausgeschlossen werden.

Der Insolvenzverwalter der Philion SE geht derzeit davon aus, die vollständigen vorläufigen (ungeprüften) Zahlen für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 bis Ende April 2026 vorlegen zu können.

Ein konkreter Termin für die Veröffentlichung der geprüften Jahresabschlüsse kann derzeit noch nicht benannt werden. Der Insolvenzverwalter der Philion SE erwartet jedoch, die geprüften Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2021 bis 2024 im Laufe des Monats Mai 2026 veröffentlichen zu können.

Hinweis:

Aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens können sich Verzögerungen im Aufstellungs- und Prüfungsprozess ergeben.

Kontakt:

Insolvenzverwalter Joachim Voigt-Salus

VOIGT SALUS. Rechtsanwälte und Insolvenzverwalter

berlin@voigtsalus.de