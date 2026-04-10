Mercedes-Benz erlebt einen unerwarteten Aufschwung im Elektrosegment, angeführt vom vollelektrischen CLA, der die Nachfrage deutlich ankurbelt. Während die Verkäufe in China stark einbrechen, stabilisieren westliche Märkte wie die USA und Europa die Gesamtentwicklung. Trotz positiver Impulse bei E-Fahrzeugen führen schwächere Geschäftszahlen zu einer geplanten Dividendenkürzung.Elektro-Modelle treiben Nachfrage überraschend an Während sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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