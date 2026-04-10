Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Marktdaten zeigen einen deutlichen Anstieg kurzfristiger Inflationserwartungen im Euroraum, während langfristige Erwartungen weitgehend stabil bleiben, so Sam Vereecke, CIO Fixed Income bei DPAM.Für Investoren ergebe sich daraus ein klares Bild: Der Markt preise derzeit vor allem temporäre Inflationsrisiken ein, nicht jedoch einen dauerhaften Regimewechsel. Entscheidend bleibe, ob aus kurzfristigen Preisschocks nachhaltige Zweitrundeneffekte entstünden, meine Vereecke. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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