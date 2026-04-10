Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine neue Staatsanleihe (Treasury Note) (ISIN US91282CQG95/ WKN A4ESMB) mit einem Volumen von bis zu rund 77,2 Milliarden US-Dollar begeben, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,875% und werde halbjährlich ausgezahlt. Die nächste Zinszahlung erfolge am 30. September 2026, die Laufzeit ende am 31. März 2031. Die Anleihe sei ab einer Stückelung von 100 US-Dollar handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,78% (Stand: 08.04.2026). Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar notiert werde. Moody's bewerte die USA mit einem Aa1-Rating bei stabilem Ausblick. (News vom 09.04.2026) (10.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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