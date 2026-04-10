New York (www.anleihencheck.de) - Nach einer längeren Phase sinkender Renditen und Kredit-Spreads wird das Umfeld für festverzinsliche Wertpapiere nach Einschätzung von Paul Grainger, Senior Portfolio Manager, Global Fixed Income bei Neuberger zunehmend vielschichtiger.Nahezu neutrale Zinsen, enge Spreads und erhöhte makroökonomische sowie politische Risiken würden sowohl Umsicht bei der Positionierung als auch einen breiteren Ansatz erfordern, um die sich bietenden Chancen optimal zu nutzen. Globale Anleihenportfolios würden in diesem Umfeld eine wirksame Möglichkeit bieten, Risiken zu steuern, den Heimatmarktfokus zu reduzieren und das Potenzial für langfristige Renditen zu steigern - oft in Ergänzung zu bestehenden Engagements. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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