Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-amerikanische Finanzierungsgesellschaft Hyundai Capital America hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US44891CEK53/ WKN A4ES6L) mit einem Volumen von bis zu 750 Millionen US-Dollar aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,750%, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 6. Oktober 2026, das Laufzeitende sei der 6. April 2029. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 US-Dollar erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,19% (Stand: 09.04.2026). Für Anleger aus dem Euro-Raum bestehe neben dem Investmentrisiko auch ein Währungsrisiko, da die Anleihe in US-Dollar gehandelt werde. Moody's bewerte Hyundai Capital America mit einem Investment-Grade-Rating von A3, Fitch und Standard & Poor's würden jeweils ein Rating von A- vergeben. (News vom 09.04.2026) (10.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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