Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die kriegsbedingt starken Anstiege der Energiepreise haben Folgen für die Inflationsraten, weltweit, so die Analysten der Helaba.Europäische Vorabschätzungen der Inflation hätten diese bereits gezeigt und heute würden sich die Blicke diesbezüglich in die USA richten. Die CPI-Märzzahlen würden von dem Sprung der Benzinpreise dominiert. Seit Kriegsbeginn seien die Kosten an den Zapfsäulen für die Verbraucher um rund 40% gestiegen. Auch wenn es in dieser Woche einen Rücksetzer geben sollte, der Effekt werde enorm sein. Die CPI-Statistik werde allerdings hauptsächlich in der zweiten Woche eines jeden Monats erhoben, sodass der Effekt nicht vollständig von den Märzzahlen erfasst werde, sondern auch in die Aprilstatistik hineinspielen werde. Einen kräftigen Inflationsschub werde es heute dennoch geben und die Jahresrate werde wohl klar über die Marke von drei Prozent steigen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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