Daimler Truck meldete schwache Stückverkäufe im ersten Quartal 2026, was den anhaltenden Druck in den wichtigsten Regionen widerspiegelt. Besonders deutlich waren die Rückgänge in Nordamerika und bei Daimler Buses, während Mercedes-Benz Trucks als einziger Geschäftsbereich Wachstum verzeichnete - unseres Erachtens jedoch vor allem getrieben durch technische Effekte und nicht durch eine robuste zugrunde liegende Nachfrage. Die Marktbedingungen in Europa bleiben gedämpft, eine klare Erholung ist derzeit nicht in Sicht. Insgesamt bleibt der globale Lkw-Markt schwach und dürfte bis 2027 herausfordernd bleiben, da makroökonomische Unsicherheit, geopolitische Spannungen, hohe Energiepreise und Zollrisiken weiterhin auf der Frachtnachfrage lasten. Die Aktivität im Flottenbereich bleibt vorsichtig, mit verhaltenen Erneuerungszyklen und nur eingeschränkter Visibilität. Mit Blick nach vorn ist mit zunehmendem Wettbewerb durch chinesische Hersteller im Bereich elektrischer Lkw zu rechnen, was den Druck auf Volumina und Margen weiter erhöhen dürfte - analog zu den Entwicklungen in der Pkw-Industrie. Wir bleiben vorsichtig und bekräftigen unsere Verkaufsempfehlung mit einem Kursziel von 30,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/daimler-truck-holding-ag
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