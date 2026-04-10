The Bottom Line: Ungarns Parlamentswahl und globale Wirtschaftsimpulse

In der kommenden Woche rücken erneut politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Europa und weltweit ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Besonders im Fokus steht die Parlamentswahl in Ungarn, die aufgrund ihrer Bedeutung für die europäische Zusammenarbeit und für institutionelle Entscheidungsprozesse innerhalb der EU große Beachtung findet.

Parallel dazu richtet sich der Blick auf die IWF-Weltbank-Frühjahrstagungen in Washington, bei denen internationale Akteure aktuelle wirtschaftspolitische Herausforderungen und globale Rahmenbedingungen erörtern. Ergänzend werden in China neue Konjunkturdaten veröffentlicht, die Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes geben. Jetzt lesen: UniCredit - The Bottom Line