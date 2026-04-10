Ähnlich wie bei den Instagram-Storys können Whatsapp-Nutzer:innen via Status-Update Bilder und kurze Videoclips für Kontakte posten. Um sie zu sehen, muss man sich bislang durch die Menüs klicken. Das könnte sich bald ändern. Angefangen bei Instagram über Facebook bis zum Facebook Messenger bietet Meta für viele seiner Apps eine Story-Funktion. Auch bei Whatsapp ist dieses Feature integriert. Hier heißt es Status. Anders als in den anderen Anwendungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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