© Foto: OpenAIDer Heimatmarkt lahmt, doch im Ausland geben Chinas Autobauer Vollgas. Warum vor allem BYD und Chery jetzt weltweit immer stärker auftreten.China exportierte im März 2026 fast 700.000 Fahrzeuge, wie Reuters am Donnerstag berichtete. Dies entspricht einem Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wurde das Plus von 54 Prozent, das in den ersten beiden Monaten verzeichnet wurde, nochmals klar übertroffen. Chinas Autobauer kompensieren den schwachen Heimatmarkt immer stärker mit Exporten. Die Inlandsverkäufe im Heimatmarkt gingen im März um 15 Prozent auf 1,7 Millionen Fahrzeuge zurück, wie Reuters berichtete. Dies ist der sechste Rückgang in Folge. Hohe Kraftstoffpreise und reduzierte …Den vollständigen Artikel lesen
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