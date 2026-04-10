© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaUS-Pharmaaktien haben den Markt zuletzt klar geschlagen - doch genau das macht sie anfällig. Bank of America nennt 4 Favoriten für die Quartalssaison und erklärt, warum Zölle kaum eine Rolle spielen.Der US-Pharma- und Biotechsektor startet mit gemischten Vorzeichen in die Berichtssaison für das erste Quartal 2026. Die Aktien haben sich in den vergangenen Monaten mehrheitlich besser als der Gesamtmarkt entwickelt. Eventuell sogar zu gut, warnen die Analysten der Bank of America. Denn damit steigt auch die Messlatte. Trotzdem sehen die Analysten klare Favoriten. Ihre Top-Empfehlungen im Large-Cap-Bereich sind Bristol-Myers Squibb und Merck. Im Small-und-Midcap-Segment setzen sie auf Jazz …Den vollständigen Artikel lesen
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