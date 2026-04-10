Wenn die Börse schwankt, suchen viele Anleger nach defensiven Aktien mit Preissetzungsmacht, stabilen Cashflows und verlässlichen Dividenden. Coca-Cola gilt als Paradebeispiel für einen Qualitätswert, der Krisen oft besser wegsteckt als der Gesamtmarkt. Warum die Aktie dank globaler Markenstärke, robustem Vertriebssystem und "Allwetter"-Strategie für viele Depots interessant bleibt - und welche 3 weiteren starken Markenaktien dazugehören. Die Börse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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