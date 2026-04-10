Die Frequentis-Aktie konnte den Anstieg auf das Allzeithoch von rund 88 € nicht halten und korrigierte zuletzt wieder. Am Freitag verbessert sie sich um +7,6% auf 76,80 €. Auf Jahressicht hat sie sich mehr als verdoppelt. Lohnt sich nach der Korrektur ein Einstieg bei dem österreichischen Anbieter von Kontrollzenten? Zweistelliges Wachstum fortgesetzt Im Geschäftsbericht vom 9. April berichtet das Unternehmen darüber, dass das zweistellige Wachstum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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