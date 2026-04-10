Die Kratos Defense-Aktie gehörte in den letzten Jahren zu den größten Highflyern der gesamten Rüstungsbranche an der Börse. Doch 2026 ist plötzlich der Wurm drin. Seit dem Allzeithoch Mitte Januar hat sich der Aktienkurs von Kratos halbiert. Was steckt hinter dem massiven Kurseinbruch und sollten Anleger jetzt den Dip kaufen? Verkaufswelle trotz guter Nachrichten Am Newsflow des US-Rüstungstechnologieunternehmens kann der Kurseinbruch der Kratos ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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