Berlin (ots) -Die Inflationsrate in Deutschland ist im März 2026 auf 2,7 Prozent gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit Januar 2024 erreicht. Hauptursache sind die infolge des Iran-Krieges massiv gestiegenen Energiepreise. Kraftstoffe verteuerten sich um rund 20 Prozent, Haushaltsenergie um 7,2 Prozent.Hierzu erklärt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk:"Die Bürger in Deutschland werden erneut massiv belastet, während die Bundesregierung tatenlos zusieht. Tanken, Heizen und der tägliche Einkauf werden immer teurer, doch echte Entlastungen bleiben aus.Bereits im Oktober 2025 hat die AfD-Bundestagsfraktion eine Erhöhung der Pendlerpauschale beantragt (BT-Drs. 21/2363 (https://dserver.bundestag.de/btd/21/023/2102363.pdf)). Das war ein richtiger Schritt, kann aber nur einen kleinen Teil der Bürger entlasten. Die meisten Menschen profitieren davon kaum.Auch die groß angekündigte 12-Uhr-Regel an den Tankstellen hat, wie vorhersehbar, keinerlei spürbare Entlastung gebracht. Statt sinkender Preise erleben die Bürger weiterhin Rekordkosten an der Zapfsäule. Symbolpolitik ersetzt keine echte Hilfe.Andere europäische Staaten haben ihre Bürger durch Steuersenkungen auf Kraftstoffe und Energie spürbar entlastet. In Deutschland hingegen hält die Bundesregierung weiter an der CO2-Steuer und hohen Energiesteuern fest.Wir fordern deshalb die Abschaffung der CO2-Abgabe, eine deutliche Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe und eine spürbare steuerliche Entlastung für alle Bürger. Es kann nicht sein, dass die Menschen in Deutschland immer weiter zur Kasse gebeten werden, während die Regierung untätig bleibt."Pressekontakt:Pressestelleder AfD-Fraktion im Deutschen BundestagTel. 030 22757029Original-Content von: AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130241/6253092