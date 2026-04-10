© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoAlibaba steigt bei einem KI-Start-up groß ein. Die Strategie dahinter könnte den Wettbewerb um die nächste Generation künstlicher Intelligenz verändern.Das chinesische KI-Start-up ShengShu Technology hat rund 2 Milliarden Yuan (rund 250 Millionen Euro) eingesammelt, wie Reuters berichtet. Die Finanzierungsrunde wurde von Alibaba Cloud angeführt und unterstreicht die wachsenden Ambitionen des Konzerns im KI-Sektor. ShengShu erklärte, das Kapital solle in die Entwicklung eines "General World Model" fließen. Dieses System soll sensorische Daten verarbeiten und menschliche Wahrnehmung sowie Interaktion simulieren. Das Unternehmen wertet dies als wichtigen Schritt hin zu allgemeiner künstlicher …Den vollständigen Artikel lesen
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