Der IT-Dienstleister Adacta hat eine Studie zum Thema Schadenautomatisierung in der europäischen Versicherungsbranche durchgeführt. Bei der digitalen Schadenannahme sieht es in der DACH-Region gut aus - die KI-Regulatorik macht ihnen jedoch noch zu schaffen. Die "State of Claims Automation 2026' ist die aktuelle Studie aus dem Hause Adacta zum Thema Schadenbearbeitungsautomatisierung in der europäischen Versicherungsbranche. Sie basiert auf den Ergebnissen einer Umfrage unter 110 leitenden Entscheidungsträgern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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