Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Bohrer rollen - der Durchbruch-Moment ist da
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.04.2026 14:33 Uhr
258 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Rüstungswerte unter Druck

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen bauen Gewinne aus - Rüstungswerte unter Druck

DOW JONES--Kräftiger ins Plus gedreht sind Europas Börsen am Freitagmittag. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 23.977 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewinnt 0,9 Prozent auf 5.949 Punkte. Etwas stützend wirkt die aufkommende Hoffnung, dass Israel den US-Iran-Waffenstillstand nicht durch weitere Angriffe auf den Libanon stört. Gleichwohl wird mit Spannung auf die am Wochenende beginnenden Gespräche zwischen den USA und dem Iran geblickt, wobei der Ausgang völlig offen ist.

Dennoch entscheidet sich erst am Nachmittag mit den neuen US-Verbraucherpreisen wie der Tag ausgeht. Denn bei der US-Inflation wird im März mit einem kräftigen Sprung nach oben auf 3,3 Prozent wegen der gestiegenen Energiepreise gerechnet. Zinssenkungen durch die US-Notenbank werden damit immer unwahrscheinlicher. Auch der wichtige PCE-Inflations-Indikator war am Vortag nur leicht auf 3,0 Prozent zurückgegangen und liegt damit weit über dem Fed-Ziel. In Deutschland legte die Inflation derweil mit 2,8 Prozent ebenfalls stärker zu.

"Wer während der ganzen Zeit investiert geblieben ist, steht gut da", sagt Mark Malek, Chief Investment Officer bei Muriel Siebert & Co. Allerdings könnte der Markt schon wieder versuchen, "sich selbst zu überholen". Alles hänge weiter von der Wiederaufnahme des freien Schiffs- und Tankerverkehrs durch die Straße von Hormus ab, die am zweiten Tag des US-Iran-Waffenstillstands im Fokus steht.

Kräftige Verluste gibt es für die Rüstungswerte. Marktteilnehmer verweisen auf Äußerungen eines ranghohen ukrainischen Beamten, der Hoffnungen wecke, dass der Krieg mit Russland einer Lösung näherkommen könnte, wie Bloomberg News berichtet. Trotz bislang begrenzter sichtbarer Fortschritte in den öffentlichen Verhandlungen sagte Kyrylo Budanow, der oberste ukrainische Verhandlungsführer mit Russland, die Gespräche bewegten sich auf eine mögliche Einigung zu und deutete an, dass der Zeitrahmen für einen Deal kürzer sein könnte als erwartet. Leonardo, Rheinmetall, Hensoldt und Kongsberg reduzieren sich um bis zu 7,3 Prozent.

Im Gegenzug steigen Baustoffwerte wie Buzzi, Holcim und Heidelberg Materials zwischen 4,1 und 5,6 Prozent, weil die Teilnehmer darauf setzen, dass Fortschritte in Richtung Frieden in der Ukraine den Wiederaufbau und die Nachfrage nach Infrastruktur in der Region unterstützen könnten.

Für den europäischen Technologie-Sektor geht es um 1,2 Prozent nach oben. Teilnehmer verweisen auf stark ausgefallene Geschäftszahlen von Taiwan Semiconductor (TSMC). Nach Börsenschluss in Taiwan hatte der Zulieferer von Unternehmen wie Apple und Nvidia einen Umsatz von 1,134 Billionen Taiwan-Dollar (ca 35,71 Milliarden Dollar) für das erste Quartal mitgeteilt. Mit dem Umsatzplus von 35 Prozent wurde die Markterwartung übertroffen. Die Aktien von Infineon legen um 2,4 Prozent zu.

Kurseinbruch bei Sodexo

Ein kräftiges Minus von 11 Prozent weisen Sodexo auf. Der französische Catering- und Kantinenbetreiber hat den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Nach Angaben des CEO hat man sogar schlechter abgeschnitten als der Markt und die Wettbewerber. Sodexo rechnet nur noch mit 0,5 bis 1,0 Prozent beim organischen Wachstum nach zuvor 1,5 bis 2,5 Prozent.

Die Aktien von Daimler Truck notieren trotz enttäuschender Absatzzahlen nur unverändert. Analysten wie von RBC zeigten sich relativ entspannt: Vor allem in den USA hätten die Truck-Verkäufe 7 Prozent unter dem Konsens gelegen. Allerdings würden Auslieferungen im ersten Quartal überwiegend auf Orders zurückgehen, die vor dem Nachfrageanstieg zum Ende 2025 platziert wurden.

Bei Airbus geht es 0,6 Prozent höher, obwohl die Analysten der Deutschen Bank die Auslieferungen im März "enttäuschend" nennen. Im gesamten ersten Quartal seien damit nur 114 Maschinen ausgeliefert worden, dies sei die niedrigste Performance in einem ersten Quartal seit 2009. Mit den Aktien des Triebwerksherstellers MTU geht es als Airbus-Zulieferer um 0,3 Prozent tiefer. Hier hat aber die UBS das Kursziel deutlich gesenkt.

Gesucht sind auch die Aktien von Fluggesellschaften. So steigen Air France-KLM um 3,8 Prozent und Lufthansa legen um 2,9 Prozent zu. Lufthansa City Airlines und die Gewerkschaft Verdi haben sich nach monatelangen Verhandlungen auf eine Ersttarifierung für das fliegende Personal geeinigt. 

=== 
INDEX      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag   +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  5.949,31  +0,9   53,02    5.896,29      2,7 
Stoxx-50    5.129,13  +0,7   33,30    5.095,83      4,3 
DAX      23.977,36  +0,7   170,37    23.806,99      -2,1 
MDAX      30.451,42  +1,3   399,06    27.039,42      -0,6 
TecDAX     3.554,72  +1,1   37,80    3.091,28      -1,9 
SDAX      17.311,11  +1,6   277,54    13.062,07      0,8 
CAC       8.308,49  +0,8   62,69    8.245,79      2,0 
SMI      13.267,93  +0,8   108,37    13.159,56      0,0 
ATX       5.796,56  +2,5   141,04    5.655,52      8,8 
 
DEVISEN     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Do, 18:47 Uhr 
EUR/USD      1,1711  +0,1   0,0012     1,1699     1,1709 
EUR/JPY      186,47  +0,3   0,5300     185,94    185,8600 
EUR/CHF      0,924  -0,0  -0,0004     0,9244     0,9232 
EUR/GBP      0,8713  +0,1   0,0009     0,8704     0,8707 
USD/JPY      159,22  +0,2   0,2800     158,94    158,7400 
GBP/USD      1,3438  +0,0   0,0005     1,3433     1,3445 
USD/CNY      6,8282  -0,1  -0,0032     6,8314     6,8314 
USD/CNH      6,8277  0,0   0,0002     6,8275     6,8280 
AUS/USD      0,7068  -0,2  -0,0011     0,7079     0,7085 
Bitcoin/USD  72.174,92  -0,3  -243,31    72.418,23   71.854,26 
 
ROHÖL      zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     97,96  +0,1    0,09      97,87 
Brent/ICE     95,92  0,0    0,00      95,92 
 
Metalle     zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      4.758,79  -0,1   -4,83    4.763,62 
Silber       75,50  +0,6    0,43      75,07 
Platin     2.065,27  -1,8   -37,77    2.103,04 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 07:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.