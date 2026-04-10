DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Waffenstillstand scheint auch am zweiten Tag zu halten

Es ist mehr als 48 Stunden her, seit die meisten von Irans Golfnachbarn und Israel zuletzt einen Raketen- oder Drohnenangriff durch Teheran gemeldet haben. Dies deutet darauf hin, dass der zweiwöchige Waffenstillstand zwischen den USA, dem Iran und Israel am zweiten Tag weitgehend gehalten hat. Kuwait ist der einzige Golfstaat, der angab, dass seine Luftabwehr am Donnerstagabend einen Drohnenangriff abgefangen habe, wie aus einer Erklärung des Verteidigungsministeriums des Landes in den sozialen Medien hervorgeht. In der Erklärung wurde nicht spezifiziert, von wo aus die Drohnen gestartet wurden. Die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) wiesen laut dem staatlichen iranischen Sender Press TV am Freitag "kategorisch zurück", dass iranische Sicherheitskräfte während des Waffenstillstands Raketen- oder Drohnenangriffe gegen irgendein Land "entlang des Südrands des Persischen Golfs" durchgeführt hätten.

Israel-Libanon-Verhandlungen sind Vorbereitungsgespräche - Kreise

Die Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon, die derzeit für nächste Woche in Washington geplant sind, werden laut Vermittlern und einer mit der Angelegenheit vertrauten Person Vorbereitungsgespräche auf Botschafterebene und nicht auf einer höheren Ebene sein. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hatte am Donnerstag erklärt, dass Israel direkte Verhandlungen mit dem Libanon aufnehmen werde, die sich auf die Entwaffnung der Hisbollah konzentrieren sollen. Seine Äußerungen folgten auf ein Telefonat mit US-Präsident Donald Trump am Vortag, in dem dieser ihn aufforderte, die Angriffe auf den Libanon zu drosseln, da die Sorge bestand, dass diese den Waffenstillstand mit dem Iran gefährden könnten, wie das Wall Street Journal berichtete.

Chinas Staatschef Xi empfängt Taiwans Oppositionsführerin

Chinas Staatschef Xi Jinping hat die Vorsitzende von Taiwans wichtigster Oppositionspartei zu einem Treffen in Peking empfangen. Dies ist Teil seiner Kampagne, die selbstverwaltete Demokratie näher an China heranzuführen und die USA an den Rand zu drängen. Xi lud die Vorsitzende der Nationalen Volkspartei (Kuomintang, KMT), Cheng Li-wun, diese Woche nach China ein - noch vor dem für Mitte Mai geplanten Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump. Bei diesem Gipfel könnte Xi versuchen, Washingtons Unterstützung für Taiwan weiter zu schwächen. Laut der offiziellen Nachrichtenagentur Xinhua trafen sich Xi und Cheng am Freitagmorgen (Ortszeit).

Brasilien Verbraucherpreise März +0,88% (Feb: +0,70%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate März +4,14% (Feb: +3,81%)

Mexiko Industrieproduktion Feb -1,3% (PROG: -1,4%) gg Vj

Mexiko Industrieproduktion Feb +0,4% gg Vormonat

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April 10, 2026 08:05 ET (12:05 GMT)

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