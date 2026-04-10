Die neuesten Inflationsdaten aus den USA liefern den Märkten zum Wochenschluss einen willkommenen Entlastungsimpuls. Zwar bleibt der Ölpreisschock infolge des Irankriegs ein Risikofaktor. Entscheidend ist aber: Ein stärkerer Preisdruck hat sich bislang nicht breit in der Inflation festgesetzt. Das stützt die Kurse, der deutsche Leitindex hält sich um die Marke von 24.000 Punkten.Im Detail zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Gesamtindex stieg im März saisonbereinigt um 0,9 Prozent zum Vormonat und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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