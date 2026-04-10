Am Freitagmittag springen die Aktienmärkte plötzlich und unvermittelt an. Grund dafür ist eine Überraschung bei der Meldung zur US-Inflation. Das ist konkret gemeldet worden und das bedeutet es für ihr Portfolio. Am Freitag sind um 14:30 Uhr die neuen Inflationszahlen aus den USA veröffentlicht worden. Diese fielen niedriger aus als erwartet und konnten im Anschluss die Aktienmärkte in Europa und die Futures in Nordamerika antreiben. Mit dieser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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