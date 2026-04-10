© Foto: Midjourney/wallstreet-onlineDer Verbraucherpreisindex der USA zeigt deutlich: Teure Energie treibt die Inflation.Der Verbraucherpreisindex der USA (CPI) stieg im März saisonbereinigt um 0,9 Prozent, nachdem er im Februar um 0,3 Prozent gestiegen war, wie das U.S. Bureau of Labor Statistics am Freitag mitteilte. In den letzten zwölf Monaten stieg der Gesamtindex vor saisonaler Bereinigung um 3,3 Prozent. Der Energieindex erhöhte sich im März um 10,9 Prozent, angeführt von einem Anstieg des Benzinindex um 21,2 Prozent, der nahezu drei Viertel des monatlichen Anstiegs des Gesamtindex ausmachte. Die Daten zeigen: Der Inflationsdruck durch teure Energie ist deutlich erhöht. Und zwar durch massiv angestiegene Rohölpreise. …Den vollständigen Artikel lesen
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