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Die Ethereum Prognose für April 2026 erhält den stärksten institutionellen Impuls seit der ETF-Zulassung. BitMine Immersion Technologies hält inzwischen 4,803 Millionen ETH im Wert von 10,2 Milliarden Dollar, was 3,98 Prozent des gesamten zirkulierenden Angebots entspricht, und hat am 9. April den Wechsel von der NYSE American an die NYSE vollzogen. Tom Lee, Vorsitzender von BitMine und CIO von Fundstrat Capital, erklärt Ethereum zum zweitstärksten Asset seit Beginn des Iran-Kriegs, mit einer Outperformance gegenüber dem S&P 500 um 1.130 Basispunkte und gegenüber Gold um 1.840 Basispunkte. Die MAVAN-Staking-Plattform generiert mit 3,33 Millionen gestakten ETH annualisierte Erträge von 196 Millionen Dollar. ETH handelt bei rund 2.244 Dollar. Fundstrat sieht 7.000 bis 9.000 Dollar für 2026, Bitcoin Suisse rechnet mit 7.000 Dollar, und Arthur Hayes nennt 10.000 bis 20.000 Dollar. Die Ethereum Prognose ist die bullischste unter den Large Caps.

Ethereum Prognose: BitMine akkumuliert 3,98 Prozent des Angebots und steigt an die NYSE auf

ETH handelt am 10. April bei 2.244 Dollar, ein Plus von 7,5 Prozent in 24 Stunden nach der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran. Laut Coinspeaker hat BitMine 71.252 ETH in der vergangenen Woche erworben, das höchste Wochentempo seit Ende Dezember 2025. CoinGecko führt das Unternehmen als die größte börsennotierte Ethereum-Treasury der Welt. Tom Lee betonte in der SEC-Mitteilung, dass ETH seit Kriegsbeginn 6,8 Prozent Plus zeigt und den S&P 500 um 1.130 Basispunkte und Gold um 1.840 Basispunkte übertrifft. Die MAVAN-Plattform staked 3,33 Millionen ETH und generiert 196 Millionen Dollar an annualisiertem Ertrag.

Laut Ad-hoc-news prognostiziert Cryptopolitan für 2026 einen Durchschnittskurs von 4.928 Dollar, mit einem Maximum von 6.352 Dollar. Standard Chartered sieht 7.500 Dollar für das Jahresende und bis zu 40.000 Dollar bis 2030, gestützt auf die Dominanz bei Stablecoins und tokenisierten Real-World-Assets. Changelly taxiert den Jahresdurchschnitt auf 2.180 Dollar mit einem Dezember-Hoch bei 3.614 Dollar. Am 6. April flossen 120,2 Millionen Dollar in die Spot-ETH-ETFs, am 7. April drehten die Flüsse mit 64,7 Millionen Dollar Abflüssen wieder. Die Ethereum Prognose wird von der Foundation gestützt, die 70.000 ETH gestaked und den jahrelangen Verkaufsdruck beendet hat.

Die Ethereum Prognose ist klar bullisch, und BitMines NYSE-Aufstieg signalisiert, dass institutionelles Kapital ETH als Infrastruktur behandelt, nicht als Spekulation. Von 2.244 Dollar auf Fundstrats 7.000 Dollar wäre ein 3,1-faches über Quartale, und Standard Chartereds 7.500 Dollar erfordern Geduld über mehrere Monate. Ethereum kontrolliert 60 Prozent des gesamten DeFi-Werts, aber Gasgebühren machen kleine Trades unrentabel, Bridges zwischen Chains bleiben teuer und fehleranfällig, und Sicherheitslücken kosteten 2025 über eine Milliarde Dollar. In jedem Zyklus stiegen die Projekte auf Ethereum schneller als ETH selbst, und die Ethereum Prognose zeigt genau die Bedingungen, unter denen dieses Muster erneut eintritt.

Pepeto eliminiert die ETH-Gebühren, die BitMine nicht beseitigen kann, und 8,87 Millionen Dollar fließen in den Presale

BitMine beweist mit 4,8 Millionen ETH, dass institutionelles Kapital Ethereum als Fundament der nächsten Finanzgeneration sieht. Doch ETH-Nutzer zahlen weiterhin Gasgebühren, die kleine Positionen auffressen, verlieren beim Bridging zwischen Chains, und verbinden ihre Wallets mit Contracts, deren Code niemand geprüft hat. PepetoSwap wurde so gebaut, dass jede dieser Schwachstellen verschwindet, mit null Kosten pro Swap, während Uniswap und PancakeSwap 0,3 Prozent pro Trade berechnen.

Die Bridge nutzt Lock-and-Mint-Technologie, um Tokens über Ethereum, die BNB Smart Chain und Solana in Sekunden zu transferieren, ohne dass Gebühren anfallen. Der KI-Scanner prüft jeden Token, bevor er ins Orderbuch gelangt, und filtert betrügerische Contracts heraus, bevor ein Anleger Kapital riskiert. Pepeto hat 8,87 Millionen Dollar im Presale eingesammelt, und Käufer, die vor Monaten eingestiegen sind, kehren mit größeren Positionen zurück, was ein Vertrauenssignal ist, das bei spekulativen Projekten selten auftritt.

SolidProof hat jede Vertragszeile des Codes geprüft, bevor der Presale begann, und garantiert damit ein Sicherheitsniveau, das die großen Meme-Coins bei ihrem Start nie vorweisen konnten. Die Ethereum Prognose zeigt, dass ETH als Netzwerk wächst, doch die größten Renditen jedes Zyklus entstanden bei Projekten auf Ethereum, die noch vor dem Listing standen. ETH selbst kostete beim ICO 2014 zwischen 0,31 und 0,35 Dollar, und aus 6.200 Dollar wurden über 80 Millionen.

Die Ethereum Prognose spricht für ETH als Basiswert jedes Portfolios, und BitMines Engagement bestätigt das eindrucksvoll. Doch Pepeto verbindet Meme-Coin-Aufmerksamkeit mit einer funktionierenden Exchange, die jedes ETH-Gebührenproblem beseitigt, und liefert damit zwei Kräfte in einem Token, ein Setup, das der Markt in dieser Kombination noch nie gesehen hat. Die Haltefrist macht den Einstieg steuerlich effizient, weil DAC8 seit Januar 2026 jede Transaktion für das Finanzamt festhält.

Fazit

Die Ethereum Prognose profitiert von BitMines 4,8 Millionen ETH, dem NYSE-Aufstieg und Tom Lees Überzeugung, dass ETH im Kriegsumfeld zu den stärksten Assets gehört. Fundstrat sieht 7.000 Dollar, Cryptopolitan 4.928 Dollar, Standard Chartered 7.500 Dollar, aber ein 3x bei 233 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung verändert kein Vermögen grundlegend. Pepeto steht bei 0,0000001863 Dollar vor dem bestätigten Binance-Listing, SolidProof hat den Code auditiert, und die Exchange eliminiert die Gasgebühren, die ETH-Trader täglich kosten. Wer zwölf Monate hält, zahlt keine Steuern. Der Einstieg liegt auf der offiziellen Pepeto-Website.

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Häufig gestellte Fragen

Was sagt die Ethereum Prognose für 2026?

Die Ethereum Prognose reicht von Changellys 2.180 Dollar Durchschnitt bis Standard Chartereds 7.500 Dollar und Arthur Hayes' 10.000 bis 20.000 Dollar. BitMine hält 4,8 Millionen ETH und hat den NYSE-Wechsel vollzogen. Tom Lee nennt ETH das zweitstärkste Asset seit Kriegsbeginn, und Cryptopolitan sieht 4.928 Dollar als Jahresdurchschnitt.

Warum sehen ETH-Halter Pepeto als Ergänzung?

Pepeto bietet über die offizielle Pepeto-Website einen Pre-Listing-Presale mit einer Exchange, die Gasgebühren eliminiert, während Uniswap 0,3 Prozent berechnet. Die Lock-and-Mint-Bridge transferiert Tokens zwischen drei Netzwerken ohne Kosten. SolidProof hat den Code auditiert, und das Binance-Listing ist bestätigt.