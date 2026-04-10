Die Termin-Börse ist genau das richtige für Mutige, die nur einmal in der Woche handeln wollen, sich aber Chancen nicht entgehen lassen möchten. Regelmäßig am Freitag heiße Hebel-Spekulationen aus der Bernecker Redaktion. Diese Woche mit dabei: ein Halbleiterhersteller im Aufwärtstrend, ein deutsches Energieunternehmen, ein Windernergiekonzern mit Rekordauftragsbestand, ein Chiphersteller mit Nachholpotenzial und eine Wachstumsmaschine im Gesundheitssektor.



Das und noch sechs weitere Empfehlungen finden Sie in unserer heutigen Ausgabe der Termin-Börse. Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht auch ohne Einzelabruf . Probieren Sie es gerne aus. Sie benötigen für solche Orders die Termingeschäftsfähigkeit bei Ihrem Broker.





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