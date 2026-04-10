Hannover (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen nordamerikanischen Inflationsdaten zeigen sehr klar ein Muster, so die Analysten der Nord LB.Im Berichtsmonat März sei es bei den US-Konsumentenpreisen in der Tat zu einem beachtlichen - aber eben wirklich auch erwartbaren - Anstieg um 0,9% M/M gekommen. Folglich notiere die Jahresrate der Zeitreihe nun bei einem Wert von 3,3%. Es hätte vielleicht noch etwas schlimmer kommen können. Die Kernrate der Konsumentenpreise habe am aktuellen Rand nur um 0,2% M/M angezogen, was im momentanen Umfeld vielleicht sogar als positive Überraschung bezeichnet werden sollte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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