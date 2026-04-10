Im Zuge der geplanten Übernahme durch den US-Batteriehersteller Lyten hat die Northvolt Drei Projektgesellschaft eine wichtige Teilgenehmigung für den Bau der Batteriezellfabrik in Heide (Schleswig-Holstein) erhalten. Zudem hat die Gesellschaft 153 Millionen Euro aus einer Wandelanleihe zurückgezahlt, die an Bund und Land fließen. Die geplante Batteriezellfabrik in Heide gilt seit Jahren als eine der größten Hoffnungen bei der Errichtung einer europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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