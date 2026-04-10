DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 11. bis Montag, 13. April (vorläufige Fassung)
=== M O N T A G, 13. April 2026 08:00 DE/Inlandstourismus Februar *** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März PROGNOSE: k.A. zuvor: +1,7% gg Vm *** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q *** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
April 10, 2026 09:20 ET (13:20 GMT)
