© Foto: OpenAIDer Verteidigungssektor bricht ein: Waffenruhe und neue Friedenssignale sorgen für Verkaufsdruck. Warum Anleger jetzt Kasse machen.Russland und die Ukraine haben sich auf eine zweitägige Waffenruhe anlässlich des orthodoxen Osterfestes geeinigt, nachdem sowohl Wladimir Putin als auch Wolodymyr Selenskyj zu einem Waffenstillstand während der Feiertage aufgerufen hatten, wie Seeking Alpha berichtet. Der Kreml gab bekannt, dass die Waffenruhe vom 11. April, 16:00 Uhr Moskauer Zeit, bis zum Ende des 12. April gelten wird. Demnach wurden russische Truppen angewiesen, die Kampfhandlungen an allen Fronten während dieses Zeitraums einzustellen und sich darauf vorzubereiten, "jegliche Provokationen …Den vollständigen Artikel lesen
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