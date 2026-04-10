Anzeige
Mehr »
Freitag, 10.04.2026
Die Bohrer rollen - der Durchbruch-Moment ist da
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
10.04.2026 16:03 Uhr
131 Leser
Artikel bewerten:
(0)

WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. April (16. KW)

=== 
M O N T A G, 13. April 2026 
  08:00 DE/Inlandstourismus Februar 
*** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin 
*** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q 
*** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März 
*** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q 
*** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q 
*** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q 
 
    - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt 
 
D I E N S T A G, 14. April 2026 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H 
  08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz) 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise März 
  08:00 DE/Insolvenzen Januar 
*** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen 
     und ökonomischen Themen 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im 
     Volumen von 5 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q 
*** 13:30 NL/Airbus SE, HV 
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise März 
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick 
*** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der University of Virginia 
     (17:30 Teilnahme an Roundtable) 
*** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht 
*** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q 
*** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat bei Frühjahrsgipfel des 
     Bretton Woods Committee 
 
***   - CN/Handelsbilanz März 
 
M I T T W O C H, 15. April 2026 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März 
*** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q 
  07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 1Q 
*** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise März 
*** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor 
  16:15 US/IWF Generaldirektorin Georgieva, Presse Briefing zu 
     Global Policy Agenda 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen 
     Energy Information Administration (EIA) 
*** 17:20 US/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei 20th Annual Symposium on 
     Building the Financial System of the 21st Century: 
     An Agenda for Europe and the United States 
*** 20:00 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Atlantic Council 
*** 20:00 US/Fed, Beige Book 
  20:00 US/Bank of England Gouverneur Bailey, Rede beim IWF-Panel: 
     "Managing Global Imbalances: Policy Priorities" 
*** 21:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "The Economic Magic 
     of Equal Opportunity for Women" 
*** 21:30 US/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Kamingespräch bei Atlantic Council 
*** 22:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "Deglobalization and 
     Fragmentation: Midterm Challenges for Central Banks" bei IIF-Konferenz 
 
***   - NL/Airbus SE, Analysteninformation zum vorläufigen Ergebnis 1Q 
    - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), ausführliches 
     Jahresergebnis, Geschäftsbericht und HV 
    - NL/MFE Mediaforeurope NV, Jahresergebnis 
 
D O N N E R S T A G, 16. April 2026 
*** 04:00 CN/BIP 1Q 
*** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz März 
*** 04:00 CN/Anlageinvestitionen März 
*** 04:00 CN/Industrieproduktion März 
*** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei 
     Washington Economic Festival 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q 
  07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat Februar 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar 
*** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag 
*** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q 
  09:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz 
*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise März 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q 
  13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April 
*** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future 
     economic architecture of the eurozone" 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März 
  17:30 US/G20-Pressekonferenz 
  18:00 US/IWF Generaldirektorin Georgieva und Banque de France Gouverneur 
     Villeroy de Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft 
  19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und 
     Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis 
*** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping Macroeconomic 
     Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World" 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q 
 
***   - FR/Kering SA, Kapitalmarkttag 
    - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure 
 
F R E I T A G, 17. April 2026 
  01:30 US/IWF-Chefin Georgieva, Dinner mit ausgewählten 
     Europäischen Ministern und High-Level Repräsentanten 
     Europäischer Institutionen 
  07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q 
  08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 
  08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar 
*** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar 
*** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz 
 
    - US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.