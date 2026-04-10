DJ WOCHENVORSCHAU/13. bis 19. April (16. KW)
=== M O N T A G, 13. April 2026 08:00 DE/Inlandstourismus Februar *** 10:00 EU/EZB, Makroprudenzielles Bulletin *** 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Absatzzahlen 1Q *** 13:30 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser März *** 17:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Pre-Close-Call 1Q *** 17:30 DE/Porsche AG, Pre-Close-Call 1Q *** 17:50 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 1Q - AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt D I E N S T A G, 14. April 2026 07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q *** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H 08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis (15:00 Telefonkonferenz) *** 08:00 DE/Großhandelspreise März 08:00 DE/Insolvenzen Januar *** 10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen und ökonomischen Themen 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 5 Mrd EUR 12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q *** 13:30 NL/Airbus SE, HV *** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erzeugerpreise März *** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung an der University of Virginia (17:30 Teilnahme an Roundtable) *** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht *** 17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1Q *** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat bei Frühjahrsgipfel des Bretton Woods Committee *** - CN/Handelsbilanz März M I T T W O C H, 15. April 2026 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Pre-Close-Bekanntmachung 1Q *** 08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 1Q *** 11:00 EU/Industrieproduktion Februar 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 3 Mrd EUR *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 1Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April *** 14:30 US/Import- und Exportpreise März *** 15:00 US/IWF, Fiscal Monitor 16:15 US/IWF Generaldirektorin Georgieva, Presse Briefing zu Global Policy Agenda *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:20 US/EZB-Direktor Cipollone, Keynote bei 20th Annual Symposium on Building the Financial System of the 21st Century: An Agenda for Europe and the United States *** 20:00 US/EZB-Direktor Cipollone, Rede bei Atlantic Council *** 20:00 US/Fed, Beige Book 20:00 US/Bank of England Gouverneur Bailey, Rede beim IWF-Panel: "Managing Global Imbalances: Policy Priorities" *** 21:30 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede bei Konferenz zu "The Economic Magic of Equal Opportunity for Women" *** 21:30 US/EZB-Ratsmitglied Villeroy de Galhau, Kamingespräch bei Atlantic Council *** 22:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "Deglobalization and Fragmentation: Midterm Challenges for Central Banks" bei IIF-Konferenz *** - NL/Airbus SE, Analysteninformation zum vorläufigen Ergebnis 1Q - IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), ausführliches Jahresergebnis, Geschäftsbericht und HV - NL/MFE Mediaforeurope NV, Jahresergebnis D O N N E R S T A G, 16. April 2026 *** 04:00 CN/BIP 1Q *** 04:00 CN/Einzelhandelsumsatz März *** 04:00 CN/Anlageinvestitionen März *** 04:00 CN/Industrieproduktion März *** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei Washington Economic Festival 07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/BIP Monat Februar *** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar *** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar *** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag *** 09:00 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q 09:00 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz *** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q 13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April *** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future economic architecture of the eurozone" *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März 17:30 US/G20-Pressekonferenz 18:00 US/IWF Generaldirektorin Georgieva und Banque de France Gouverneur Villeroy de Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft 19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis *** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping Macroeconomic Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World" *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q *** - FR/Kering SA, Kapitalmarkttag - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure F R E I T A G, 17. April 2026 01:30 US/IWF-Chefin Georgieva, Dinner mit ausgewählten Europäischen Ministern und High-Level Repräsentanten Europäischer Institutionen 07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Baugenehmigungen Februar 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Februar *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Februar *** 11:00 EU/Handelsbilanz Februar *** 16:30 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Interview bei IIF-Konferenz - US/Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses IMFC ===
- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden
- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an
- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland
- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
April 10, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)
