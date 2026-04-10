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Dow Jones News
10.04.2026 16:03 Uhr
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WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW) 

=== 
M O N T A G, 20. April 2026 
*** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar 
*** 08:00 DE/Erzeugerpreise März 
  12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April 
*** 16:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang 
*** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe 
***   - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze 
     für Unternehmenskredite (LPR) 
    - JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins 
 
D I E N S T A G, 21. April 2026 
*** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März 
*** 08:00 CH/Handelsbilanz März 
*** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1Q (08:30 BI-PK) 
*** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q 
  08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H 
*** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im 
     Volumen von 6 Mrd EUR 
*** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q 
*** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q 
  12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März 
*** 16:00 US/Lagerbestände Februar 
*** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate 
 
M I T T W O C H, 22. April 2026 
*** 01:50 JP/Handelsbilanz März 
*** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 1Q 
*** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q 
*** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q 
  07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht 
  07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q 
*** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q 
*** 08:00 GB/Verbraucherpreise März 
*** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU" 
*** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025 
*** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 
  11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 
  11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR 
*** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder 
*** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q 
*** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April 
*** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 
  17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q 
*** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q 
*** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q 
*** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for 
     global challenges" 
  22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q 
*** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q 
 
D O N N E R S T A G, 23. April 2026 
*** 06:00 EU/Pkw-Absatz März 
  06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q 
*** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q 
*** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q 
*** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 
  07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 
  07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 
  07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q 
*** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 
  07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 
  07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 
  08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 DE/Eon SE, HV 
*** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q 
  13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April 
*** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe 
     (1. Veröffentlichung) April 
*** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 
  18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q 
*** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) 
*** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q 
 
    - GB/Relx plc, Trading Update im Zusammenhang mit Jahresergebnis 
     und HV 
 
F R E I T A G, 24. April 2026 
*** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q 
*** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 
  07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q 
*** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz März 
*** 10:00 DE/Bayer AG, HV 
*** 10:00 DE/Merck KGaA, HV 
  10:00 DE/Grenke AG, HV 
*** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April 
*** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q 
*** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April 
 
S A M S T A G, 25. April 2026 
*** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme bei 
     Veranstaltung der Brookings Institution 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 09:29 ET (13:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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