DJ WOCHENVORSCHAU/20. bis 26. April (17. KW)

=== M O N T A G, 20. April 2026 *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise März 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 16:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Keynote bei BdB-Jahresempfang *** 17:45 DE/Siemens AG, Pk zur Hannover-Messe *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Festsetzung der Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) - JP/BIZ-General Manager Hernandez de Cos, Rede zu Stable Coins D I E N S T A G, 21. April 2026 *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März *** 08:00 CH/Handelsbilanz März *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Ergebnis 1Q (08:30 BI-PK) *** 08:00 FR/Vivendi SE, Umsatz 1Q 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Ergebnis 1H *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen April 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktion von Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2028 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 11:45 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q 12:55 US/RTX Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz März *** 16:00 US/Lagerbestände Februar *** 22:00 AU/BHP Group Ltd, Production Report 9 Monate M I T T W O C H, 22. April 2026 *** 01:50 JP/Handelsbilanz März *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operations Report 1Q *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 1Q *** 06:45 CH/ABB Ltd, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Geschäftsbericht 07:00 NL/Akzo Nobel NV, Ergebnis 1Q *** 07:30 FR/Danone SA, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Update 1Q *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März *** 09:00 BE/EZB-Direktor Elderson, Konversation zu "Banking reform in the EU" *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2025 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q 11:30 DE/Multi-ISIN-Auktion von Bundesanleihen im Volumen von 2 Mrd EUR *** 12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 BE/Eurostat, Defizit- und Schuldenquoten der EU-Länder *** 16:00 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 1Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April *** 16:30 US/EIA-Rohöllagerbestände Vorwoche 17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1Q *** 18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q *** 18:00 FR/Essilorluxottica SA, Umsatz 1Q *** 18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 1Q *** 19:30 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Panel zu "Global ideas for global challenges" 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 1Q *** 22:05 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 1Q *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q D O N N E R S T A G, 23. April 2026 *** 06:00 EU/Pkw-Absatz März 06:45 CH/Kühne & Nagel International AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 CH/Nestle SA, Trading Statement 1Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 1Q *** 07:00 FR/Safran SA, Umsatz 1Q 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q 07:00 FR/Renault SA, Umsatz 1Q 07:00 NL/Heineken NV, Trading Update 1Q *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q 07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, März 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 10:00 DE/Eon SE, HV *** 10:00 DE/Schaeffler AG, HV *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) April *** 10:30 DE/Beiersdorf AG, HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 1Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) April *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) April *** 17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q *** 22:00 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q - GB/Relx plc, Trading Update im Zusammenhang mit Jahresergebnis und HV F R E I T A G, 24. April 2026 *** 06:30 CH/Holcim Ltd, Trading Update 1Q *** 07:00 DE/Atoss Software SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz) 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q *** 07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 1Q *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz März *** 10:00 DE/Bayer AG, HV *** 10:00 DE/Merck KGaA, HV 10:00 DE/Grenke AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex April *** 12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 3Q *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) April S A M S T A G, 25. April 2026 *** 16:00 US/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Rede und Panelteilnahme bei Veranstaltung der Brookings Institution ===

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