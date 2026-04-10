NextEra Energy (NEE): Showdown am Widerstand!

Versorger profitiert mit grüner Energie vom KI-Boom!

Rückblick

NextEra ist eine Mischung aus einem konservativen Versorger und einem aggressiven Wachstumsunternehmen im Bereich der grünen Energie. Wenn die Zinsen stabil bleiben oder sinken, fließt Geld in Versorger-Aktie, weil die Dividende attraktiver ist als viele Zinspapiere. Der Chart von NextEra Energy zeigt nach einer stärkeren Aufwärtsbewegung eine klassische bullische Konsolidierung mit einem klaren Ziel nach oben.

NextEra Energy-Aktie: Chart vom 09.04.2026, Kürzel: NEE, Kurs: 94.52 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie kämpft aktuell mit der Marke von 96 USD. Dies ist ein signifikanter Widerstand, der nun mehrfach getestet wurde. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Hürde per Tagesschlusskurs würde den Weg in Richtung der 100 USD-Marke und darüber hinaus freimachen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Ausbruch scheitern, liegt die erste wichtige Auffangzone im Bereich des EMA 20. Sollte auch der EMA 50 nicht halten, liegt die nächste signifikante Unterstützung erst wieder im Bereich von 86 USD.

Meinung

NextEra Energy ist nicht nur ein klassischer Versorger, sondern ein Gigant im Bereich der erneuerbaren Energien. Die letzten Zahlen waren solide. Ein bereinigter Gewinn von 0,54 USD pro Aktie schlug die Analystenerwartungen. Besonders der enorme Energiebedarf durch KI-Rechenzentren beflügelt aktuell die Fantasie der Anleger. Die Spannung steigt, denn am 23. April wird NextEra die Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Ein Chart-Ausbruch kurz vor den Quartalszahlen birgt immer ein gewisses Risiko.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 197.02 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 902.45 Mio. USD

Meine Meinung zu NextEra Energy ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.04.2026

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