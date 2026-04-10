ETF Analyse der Woche | Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc

Der Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc bildet den MSCI Emerging Markets ex China Index nach. Dieser Index ermöglicht Anlegern den Zugang zu den größten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern - jedoch ohne China. Damit bietet der ETF eine gezielte Diversifikation innerhalb der Emerging Markets.

- Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc WKN: LYX99G/ LU2009202107 - Ticker: EMXC

? Key Takeaways

Bullischer Trend bestätigt: Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein intakter Aufwärtstrend, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte halten.

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt sich ein intakter Aufwärtstrend, solange die relevanten gleitenden Durchschnitte halten. Attraktive Emerging-Markets-Alternative: Der ETF bietet gezielten Zugang zu Schwellenländern ohne China und eignet sich zur Diversifikation im Portfolio.

Der ETF bietet gezielten Zugang zu Schwellenländern ohne China und eignet sich zur Diversifikation im Portfolio. Weiteres Kurspotenzial vorhanden: Oberhalb der aktuellen Unterstützungen sind Kursziele bei 40 EUR und darüber realistisch, Rücksetzer bleiben jedoch möglich.

Wochenchart - bullische Ausgangslage

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der ETF befand sich bis Ende 2023 in einer Abwärtsbewegung. Seit 2024 hat sich jedoch zunehmend Kaufinteresse etabliert, wodurch die Notierungen zunächst bis etwa 25 EUR steigen konnten.

Der Rücksetzer im Jahr 2025 wurde klar als Kaufgelegenheit interpretiert, was zur Ausbildung einer klassischen V-Formation führte. In der Folge setzte sich die Aufwärtsbewegung dynamisch fort. Im Februar 2026 wurde ein Hoch über 36 EUR erreicht.

Nach einer Korrektur bis zur SMA20 (aktuell bei 31,80 EUR) konnte der ETF zuletzt wieder deutlich zulegen.

Technische Einschätzung:

Über der SMA20 bleibt der Trend klar aufwärtsgerichtet

Mögliche Kursziele: 36,38 EUR (Jahreshoch) 40,00 EUR 44,50 - 45,00 EUR



Risikoszenario:

Bruch der SMA20 könnte Korrektur bis zur SMA50 (28,48 EUR) auslösen

Nachhaltige Schwäche unterhalb dieser Zone würde das bullische Szenario infrage stellen

Prognose Wochenchart: bullisch...

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